Défi 125 $ pour nourrir une famille pendant une semaine

L’animateur de radio, Adam Veilleux et le pharmacien et ancien propriétaire du Uniprix Saint-Georges, Jean-François Trudel, participent à un défi afin de sensibiliser la population à la réalité vécue par les familles à revenu modeste de la région.

Le Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP) Beauce-Sartigan leur demande de faire une épicerie pour nourrir une famille de quatre personnes pour une semaine, avec seulement 125 $ en poche.

Le scénario de cette activité est basé sur un budget réel d’une famille de deux adultes et deux enfants de 8 et 10 ans, dont les deux parents travaillent. En prenant soin de calculer toutes les dépenses, il ne leur reste que 125 $ par semaine pour se nourrir. Par conséquent, les participants auront à gérer ce budget pour faire l’épicerie pour une semaine en planifiant non seulement les repas du soir, mais aussi les déjeuners, les lunchs, ainsi que les collations pour tous les membres de la famille.

Les participants pourront dépenser le 15 octobre dans les épiceries IGA Rodrigue et Filles, Métro Laval Veilleux et Maxi Saint-Georges.

Une famille vivant cette réalité au quotidien s’ajoutera à l’activité afin qu’elle puisse témoigner et sensibiliser les participants. L’épicerie faite par la famille lui sera donnée à la fin de l’activité. Pour ce qui est du 250 $ d’épicerie de M. Veilleux et de M. Trudel, il sera déposé dans les frigos communautaires situés à l’organisme Au Bercail et à la pharmacie Brunet de Saint-Georges.

Les membres du GRAP Beauce-Sartigan invitent la population à rester à l’affût, puisque les participants seront appelés à témoigner de leur expérience dans la soirée du 15 octobre lors de la Nuit des sans-abris.