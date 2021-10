Plus de 6 000 personnes à l'événement « Adstock en couleurs »

L’événement le plus couru de l’automne dans la MRC des Appalaches aura sans contredit été Adstock en couleurs qui, en quatre jours (25, 26 septembre et 2, 3 octobre) a attiré plus de 6000 personnes.

Il fait dire que le beau temps a permis aux familles et aux amoureux de la nature de s'approprier le mont Adstock, soit en grimpant la montagne à pied, soit en prenant le remonte-pente.

Sur place, jeux gonflables, artiste locale, camion-resto, musique et ambiance festive attendaient les participants. L’occasion était idéale pour découvrir ou redécouvrir cette montagne qui a tant à offrir durant les quatre saisons de l’année.

L’activité génère de nombreuses retombées économiques, signale Mathieu Desmarais, directeur général de la Coopérative de Solidarité récréotouristique du mont Adstock et de Golf Adstock. « Des gens de partout viennent observer le panorama du haut de la montagne durant les journées d’Adstock en couleurs. On estime que plus de 65% des gens proviennent de l’extérieur de la région de Thetford. On est fier d’offrir une belle programmation et on souhaite la bonifier d’année en année. »

« Ce pôle récréotouristique est une infrastructure très importante pour l’industrie touristique de la région. Il dessert une clientèle de golfeurs, skieurs, randonneurs, planchistes, fondeurs et raquetteurs. De nombreux investissements sont injectés dans la montagne annuellement afin d’attirer de nouveaux adeptes de plein air et de bonifier nos infrastructures actuelles », d'ajouter pour sa part Daniel Martineau, président de la coopérative.