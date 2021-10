COVID-19 en Chaudière-Appalaches: 238 nouveaux cas confirmés en 4 jours

La COVID-19 s'est propagée à 238 nouvelles personnes de Chaudière-Appalaches, entre le 8 et le 11 octobre, selon le bilan de la Santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

Ceci porte le total à 21 359 individus infectés depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs est de 474.

Dans l'ensemble du territoire administratif, les hospitalisations se chiffrent à 13 avec une personne aux soins intensifs.

Depuis le 4 octobre, 3 188 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 661 132 à ce jour.

Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 77 % de la population de Chaudière-Appalaches.

La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 74,9 %.

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernier jours, font état de :

- 409 nouveaux cas, pour un total de 416 676 personnes infectées;

- 400 347 personnes rétablies;

- Deux (2) nouveaux décès, pour un total de 11 422;

- 291 hospitalisations, soit une augmentation d'une par rapport à la veille, soit 17 nouvelles entrées et 16 nouvelles sorties;

- 72 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de six par rapport à la veille, soit deux nouvelles entrées et huit nouvelles sorties;

-19 840 prélèvements réalisés le 10 octobre.

Pour ce qui est de la vaccination, 4 731 doses administrées s'ajoutent, soit 4 580 dans les dernières 24 heures et 151 avant le 11 octobre, pour un total de 13 033 734 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 201 100 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 234 834 doses reçues par les Québécois.