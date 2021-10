Un nouvel échographe à l'Hôpital de Saint-Georges

Grâce à l’appui et aux dons consentis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, l’Hôpital de Saint-Georges se dote d’un échographe « fast écho » aux soins intensifs pour répondre aux besoins de sa clientèle.

« Cet appareil, qui sera utilisé au quotidien aux soins intensifs, est indispensable. En visualisant l’échographie, nous pourrons au besoin, sur place et dans l’immédiat, statuer sur l’état du patient. Ici, chaque seconde compte. Avoir accès à l’appareil sans perdre de temps ou ne pas avoir à déplacer le malade peut faire une différence entre la vie et la mort », de mentioonner l’interniste, Dre Stéphanie Rodrigue.

« Ce nouvel outil nous aidera, rapidement et avec justesse, à prendre la bonne décision quant au traitement et aux soins adéquats à prodiguer, ajoute de son côté sa collègue Dre Marianne Bouffard-Côté. Avec son utilisation, nous pourrons cerner plus rapidement la problématique urgente qui met en danger la vie du malade et intervenir.»

Des examens complémentaires et plus spécifiques pourront être effectués, par la suite, en imagerie médicale.

Chef à l’urgence et aux soins intensifs, Rita Thériault remercie la FSBE. La gestionnaire se réjouit de l’acquisition et de l’utilisation de cet équipement médical qui aura un impact positif sur l’un ou l’autre des 1000 usagers qui, en moyenne chaque année, sont admis aux soins intensifs à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Une action qui redonne

Rappelons que la mission de la Fondation Santé Beauce-Etchemin est de contribuer, de façon notable et durable, au déploiement de soins et de services de santé adaptés aux besoins des gens d’ici, principalement par l’acquisition d’équipements médicaux.

Il y a possibilité de donner en ligne au www.fondationsantebe.com, en cliquant dans la section « Faire un don ». Vous pouvez également vous présenter au bureau de la fondation situé à l’Hôpital de Saint-Georges ou acheminer un chèque par la poste (1515, 17e rue, Ville de Saint-Georges, G5Y 4T8).

PHOTO — Les Dres Marianne Bouffard-Côré et Stéphanie Rodrigue saluent l’arrivée du nouvel échographe aux soins intensifs.