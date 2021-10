Le Mouvement ACTES sous le thème : Se réunir

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a procédé au dévoilement de la thématique qui animera le Mouvement ACTES au courant de la prochaine année : Se réunir.

L’événement a d’ailleurs été l’occasion de présenter la certification ACTES, en collaboration avec ÉcoÉcoles, ainsi que la communauté ACTES, de nouveaux outils mis à la disposition des établissements membres, engagés dans la lutte contre les changements climatiques et en faveur de la transition juste.

Pour le président de la CSQ, Éric Gingras, cette thématique inspirante a tout pour mobiliser les établissements membres, mais également ceux à venir. « De la petite enfance à l’université, notre mouvement doit toujours laisser la porte ouverte pour grossir nos rangs et répondre aux immenses défis qui sont devant nous pour une transition juste, plus écologique, démocratique, solidaire et pacifique. Parce qu’il faut collectivement arrêter de nous mettre la tête dans le sable : la lutte pour le climat ne se fera pas par d’autres que nous-mêmes. Personne ne la fera à notre place, et c’est à nous d’agir. Cela doit donc se refléter dans nos réflexions, dans nos échanges, mais d’abord et avant tout dans nos actions », a-t-il plaidé.

« Le plan d’action qui s’ouvre à nous aujourd’hui est mobilisant parce qu’il ouvre la porte à du concret sur le terrain. Il est maintenant de notre responsabilité de devenir, chacune et chacun, ambassadeurs du Mouvement ACTES. D’abord pour améliorer notre propre société, mais surtout dans l’objectif de léguer un monde meilleur, plus viable et durable. La vision qui est présentée laisse présager le meilleur des succès pour tous les comités en place dans nos établissements et ceux à venir ! », explique Anne Dionne, vice-présidente de la Centrale.

La CSQ a également convié, pour l’occasion, de nombreux participants à la Grande Marche pour la protection des forêts, québécoise et autochtone, à livrer leur témoignage appelant à une plus grande protection des forêts et de la biodiversité, ceci entrecoupé par la prestation de pièces musicales interprétées par l’artiste Laurence Nerbonne. Ayant parcouru plusieurs centaines de kilomètres à pied depuis les quatre coins du Québec, ces participants à la Grande marche pour la protection des forêts ont récolté les appuis et contributions (dessins, textes, vidéos, etc.) de centaines d’élèves et d’étudiantes et étudiants à leur cause.