La SAQ remet 10 050 $ à Moisson Beauce

Grâce à sa campagne pour le réseau des Banques alimentaires du Québec, la SAQ a récolté 747 123 $, dont 10 050 $ ont été remis à Moisson Beauce.

« Je tiens à souligner la fidélité et l’engagement de la SAQ qui est présente, année après année, pour soutenir notre réseau et qui aide à soulager la faim dans notre région », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

C'est du 7 au 13 octobre que la SAQ organisait cette collecte. Pour chaque produit du Québec vendu, la société remettait l’équivalent d’un repas à un organisme. Les clients étaient également invités à faire un don à la caisse.

L'aide financière versée à Moisson Beauce permettra de soutenir des centaines de familles des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit qui se retrouvent dans une situation de précarité alimentaire, une réalité particulièrement difficile pour plusieurs personnes dans le contexte actuel.

De son côté, Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ, a exprimé une profonde reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la cause. « Je remercie chaleureusement tous les clients qui ont, une fois de plus, fait preuve de solidarité en répondant à notre appel. Ce geste de partage exprime la bienveillance des Québécois envers les personnes moins bien nanties. Je tiens aussi à souligner l’apport inestimable de nos employés qui redoublent d’énergie, campagne après campagne, pour en assurer le succès. »