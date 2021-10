Le vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans semble efficace à 91 %

La compagnie Pfizer annonce vendredi sur son site web que les doses pédiatriques de son vaccin contre la COVID−19 semblent efficaces à 91 % pour prévenir les infections au coronavirus chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Aux Etats−Unis, la Food and Drug Administration (FDA), l’organisme qui autorise la commercialisation des médicaments, doit à son tour publier plus tard vendredi les résultats de son étude indépendante sur l’efficacité et la sécurité des travaux menés par Pfizer.

Si la FDA donne le feu vert à l’usage du vaccin, l’administration des doses pourrait débuter au début du mois de novembre aux États−Unis.

Jeudi, le gouvernement du Canada a annoncé la conclusion d’une entente avec Pfizer pour assurer des millions de doses aux enfants de 5 à 11 ans lorsque l’utilisation de ce vaccin sera autorisée par Santé Canada. Un premier arrivage de 2,9 millions de doses promis par Pfizer suffira pour donner une première dose à tous les enfants canadiens de cet âge.

Santé Canada n’a pas encore indiqué à quel moment ses vérifications seront terminées et quand le vaccin pourrait être autorisé pour les enfants.

The Associated Press