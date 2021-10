Une œuvre symbolique dévoilée en Chaudière-Appalaches

Afin de souligner la clôture de la cinquième action de la Marche mondiale des femmes, le comité régional de Chaudière-Appalaches dévoilait hier une œuvre originale et significative pour commémorer cette action dans la région.

Créée par une artiste de Lévis, cette œuvre représente les cinq revendications de la Marche mondiale des femmes, tout en intégrant les réalités de la région de la Chaudière-Appalaches.

Cet événement est l’occasion de clore une année d’actions et de mobilisation et de revenir sur les cinq revendications de la Marche mondiale des femmes soit : la pauvreté, les violences faites aux femmes, les enjeux concernant les femmes migrantes, immigrantes et racisées, la justice climatique et la revendication sur les femmes autochtones. Le comité régional a d’ailleurs su faire vivre ces cinq revendications tout au long de l’année en menant différentes activités dans la région.

Le dévoilement de l’œuvre de Kim Veilleux s’est fait dans le cadre de la rencontre des membres du Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches, dont le Centre-Femmes de Beauce et Havre L'Éclaircie qui en font partie.

Les femmes pouvaient aussi suivre le dévoilement en direct via un Facebook Live. Ce moment privilégié a permis de voir la démarche de l’artiste et d’entendre les membres du comité rappeler les moments forts de l’année et la place que prennent les cinq revendications dans la région.

Le Comité régional pour la Marche mondiale des femmes est issu du Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches dont la mission première est la défense collective des droits des femmes. Il est composé de 13 de ses membres, dont les 4 maisons d’hébergement de la région, les 6 centre-femmes, le comité femme de la CSN et Connexion Emploi ressources femmes.