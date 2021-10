Un nouveau siège social pour la MRC des Etchemins

Le siège social de la MRC des Etchemins est désormais installé au 223, 2e Avenue à Lac-Etchemin, dans de nouveaux locaux qui ont été inaugurés hier.

Le contrat de construction avait été accordé le 5 mai dernier à l’entreprise Construction CAMAX qui proposait la plus basse soumission conforme, pour un montant de 736 000 $ incluant les taxes. En raison de certains imprévus liés à la construction des nouveaux locaux, il y a eu un dépassement de coût de moins de 3 % (21 751 $ taxes incluses). Les architectes Odette Roy et Isabelles Jacques inc. ainsi que Éqip Solutions/Génie ont également travaillés sur le projet.

« Des travaux de rénovation majeurs ont été nécessaires pour adapter l’édifice aux besoins de l’équipe grandissante de la MRC. On peut dire que ce projet de réaménagement est un succès, tant dans le respect des délais à l’échéancier que dans le faible dépassement des coûts estimés, tout cela malgré les contraintes liées à la pandémie », a souligné le préfet de la MRC, Richard Couët.

Les citoyens de la MRC peuvent donc se présenter sur place pour bénéficier des services offerts par l’organisation.

Un espace de travail optimisé

Les travaux se seront étalés de la fin mai à la mi-septembre et ont permis notamment la construction de six nouveaux bureaux, d’une nouvelle salle pour le Conseil des maires, d’une salle réservée aux employés et d’une salle de réunion, en plus d’une uniformisation des locaux déjà présents dans l’édifice.

Quatre nouveaux éléments qui manquaient à l'ancien siège social ont été installés. Ainsi, les employés sont maintenant regroupés par département, ils ont chacun un bureau ainsi qu'un espace pour les rencontres internes et peuvent tous loger dans la salle des employés.

« Je félicite l’équipe de la MRC, qui a travaillé fort pour effectuer un déménagement efficace dans le but d’ouvrir le plus rapidement possible pour servir la population. L’optimisation des espaces de travail et de vie des employés permettra sans aucun doute à notre équipe d’être encore plus performante et dynamique », a ajouté la directrice générale de la MRC, Judith Leblond.