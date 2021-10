Un Halloween pour tous les enfants

Une quinzaine d’enfants en situation de handicap ou souffrant de trouble du spectre de l’autisme pourront vivre l’Halloween comme tous les autres enfants grâce à l’Association pour l’intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan. Pour ce faire, ils seront accompagnés de quelques intervenants pour visiter certains quartiers de la Ville de Saint-Georges en autobus.

Les personnes qui recevront ces enfants seront invitées à venir distribuer des friandises aux enfants dans l’autobus même. Mentionnons que pour quelques-uns des enfants ce sera leur première Halloween. Ceux ayant la possibilité d’aller de porte en porte le feront accompagnés d’intervenants.

« L’Halloween est toute aussi sinon plus populaire que Noël… on voulait donc mettre en place quelque chose qui permettrait à ces enfants de vivre cette belle expérience tout en mettant en place une belle campagne de sensibilisation. Je peux déjà ressentir l’émotion et les frissons quand certains parents monteront dans l’autobus pour faire la distribution », mentionne le directeur de l’AIS, Emmanuel Rodrigue. Il ajoute : « Avec la campagne de bonbons que nous déployons avec nos plateaux de travail de L’Inclusion, Halloween est devenue une fête importante pour nous ».

Cette année la campagne a atteint un niveau record avec la préparation de 26 500 sacs faits par les travailleurs de L’Inclusion, Entreprise. Ils seront distribués dimanche partout dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Québec.

L’autobus de l’AIS quittera le local de la 138e Rue vers 9 h 30 dimanche matin afin d’aller visiter deux quartiers de la Ville. Les enfants seront ensuite conviés pour un dîner ensemble avant de retourner visiter un ou deux autre(s) quartier(s).

Le Club Lions de Ville Saint-Georges sera partenaire de cette initiative de l’AIS. Un chèque de 1000 $ a été remis à l’organisme pour la tenue de cette activité. L’argent permettra de défrayer les frais pour la location de l’autobus et paiera également le dîner de tous les participants et intervenants.

Bien qu’initialement, l’activité était offerte aux membres de l’AIS, l’organisme a aussi lancé l’appel à tous les enfants en situation d’handicap de la région à se greffer au groupe. Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour d’autres enfants de contacter l’organisme pour s’y inscrire.