La Nouvelle-Beauce souligne le 20e Mois du communautaire

La Table de concertation des partenaires en Nouvelle-Beauce lance aujourd'hui sa 20e édition du Mois du communautaire.

Pour l’occasion, la population est invitée à découvrir, durant le mois de novembre, les nombreux services offerts par les organismes communautaires du territoire.

Cette année encore, la Table réalisera plusieurs actions de promotion. Tout d’abord, la nouvelle édition 2021-2022 du bottin des ressources est disponible dès maintenant. Il est possible de se le procurer auprès des organismes en Nouvelle-Beauce.

Par ailleurs, de la publicité dans les médias régionaux fera la promotion du mouvement communautaire. De plus, la Table sollicitera des entrevues dans nos médias pour faire rayonner son message à un plus grand nombre de personnes possible. Au total, ce sont plus d’une quinzaine d’organismes qui profiteront de cette visibilité durant le mois de novembre.

Rappelons que les organismes communautaires se sont révélés des ressources essentielles dans la communauté, non seulement pendant la pandémie, mais depuis plus de vingt ans. Ancrées en Nouvelle-Beauce, ces organisations sont souvent les mieux placées afin de répondre aux besoins de la population.

Enfin, la Table des partenaires en Nouvelle-Beauce invite la population à démontrer son soutien en affichant le filtre Facebook créé pour l’occasion. Ce dernier est disponible au https://www.facebook.com/profilepicframes, en inscrivant dans la barre de recherche «Mois du communautaire - Nouvelle-Beauce».

On peut également découvrir le répertoire des organismes communautaires de votre territoire sur la plateforme Web (www.lastationcommunautaire.org).