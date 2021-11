Une nouvelle chambre de soins palliatifs appelée « MarieBen »

Un don principal de la pharmacienne Louise Binet, accompagné aussi du soutien financier d’Ameublement Tanguay, du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, de Promutuel Assurance et de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, a permis la rénovation et le réaménagement d’une chambre privée de soins palliatifs au CHSLD de Beauceville.

Celle-ci porte le nom de MarieBen, en l’honneur de Marie-Anne Poulin et Benoît Binet, les défunts parents de Louise Binet, qui ont été hébergés au CHSLD durant leurs derniers moments et y sont décédés.

Une table, des rideaux, un divan ainsi que des électroménagers dans la cuisinette du salon adjacent, ont été installés dans cette chambre afin d'assurer un lieu de recueillement calme et serein pour le résident en fin de vie et ses proches.

Un mémo, destiné à l’occupant de la chambre ainsi qu’aux membres de sa famille, rappelle l’objectif de la démarche qui est d’adoucir les derniers moments de ce résident et de son entourage.

« Au nom du CISSS de Chaudière-Appalaches, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements aux donateurs qui contribuent, avec le réaménagement de cette chambre, à soutenir notre mission organisationnelle : améliorer le mieux-être des usagers du réseau et de leurs proches. C’est encore plus vrai dans des circonstances aussi difficiles que celles entourant l’imminence d’un décès attendu », a mentionné le président-directeur général par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard.

Mentionnons que cette chambre est accessible à tous les usagers du réseau nécessitant des soins palliatifs, que ce soit à la suite d’un transfert ou lorsqu’une admission à la Maison de soins palliatifs Catherine de Longpré est impossible, par exemple. Elle a vu le jour à la suite d’une demande du comité de résidents de Beauceville adressée au Comité des Auxiliaires Bénévoles, présidé par Michel Beaulieu. Ce sont ensuite deux membres du Comité des Auxiliaires Bénévoles, Berthe Roy et Pierrette Mathieu, qui ont sollicité des dons, effectué les achats nécessaires et fait appel à des contracteurs.