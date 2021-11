Début des travaux de construction du pavillon d’enseignement préclinique

Une étape importante de la construction d’un pavillon d’enseignement préclinique dans le cadre du projet Aventure médecine sur le site de l’Hôtel-Dieu de Lévis a été soulignée en conférence de presse hier, en fin de journée.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, ainsi que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, André Lamontagne, ont participé, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à la pelletée de terre lançant officiellement les travaux.

Ils étaient, pour l’occasion, accompagnés par la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, le recteur de l’Université du Québec à Rimouski, François Deschênes, le président-directeur général par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard, et le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Dr Jean-Christophe Carvalho.

Le projet vise à développer l’intérêt des étudiantes et étudiants en médecine pour une pratique médicale adaptée aux régions. Il permettra d’augmenter les admissions à la Faculté de médecine de l’Université Laval.

L’initiative est le fruit d’un engagement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) de contribuer au développement d’une offre de formation préclinique sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS).

D’une superficie de plus de 4 000 mètres carrés, le pavillon, qui sera annexé à l’Hôtel-Dieu de Lévis, sera doté d’infrastructures modernes et de tout l’espace nécessaire pour fournir un enseignement de qualité aux futurs médecins, tant du côté théorique que du côté clinique.

Notons que le MES a octroyé au total plus de 4,2 millions $ dans le cadre de ce projet. En effet, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a profité de l’occasion pour annoncer une subvention de 1,9 million $ pour l’année 2021-2022 pour soutenir la délocalisation du programme de doctorat en médecine de l’Université Laval.

Dans le cadre des travaux réalisés à ce jour, un soutien financier de 337 912 $ et de 1 million $ a déjà été accordé pour les années financières 2019-2020 et 2020-2021 respectivement. Un montant de 1 million $ supplémentaire a également été annoncé en avril 2021.

Sur le plan financier, ce projet de construction représente un budget global de 27 millions $, entièrement assumé par le MSSS.