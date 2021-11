On recule l'heure cette nuit !

Cette nuit, les Québécois devront reculer leurs montres et horloges d’une heure pour revenir à l’heure ordinaire. Ainsi, les gens auront une heure de plus pour dormir.

Cela fait des années qu’un débat se fait autour de ce changement si l’on devait l’abolir comme le Yukon, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan.

En Ontario, l’année dernière, un député a déposé un projet de loi qui mettrait fin à ce changement bisannuel. Par contre, le gouvernement ontarien dit devoir attendre que ses plus proches voisins comme l’État de New York et le Québec fassent de même. Le premier ministre du Québec a expliqué que les Québécois étaient en faveur de garder l’heure d’été.

Des effets négatifs

Selon des études, le changement d’heure a plusieurs mauvais effets sur les gens. Par exemple, quand l’heure est reculée, le nombre d’accidents sur les routes augmente, ainsi que la dépression. On remarque une baisse de productivité et il y a un risque plus important de crise cardiaque et d’accidents vasculaires cérébraux.

Vérification des détecteurs de fumée

Les Services incendie encouragent la population à prendre le temps de vérifier leurs avertisseurs de fumée. Vous devez regarder si les batteries fonctionnent et que le détecteur n’a pas passé sa date d’expiration. S’il n’y a aucune date, se fier que l’on doit les changer aux 10 ans.