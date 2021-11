Des concessionnaires automobiles remettent 18 000 $ à des organismes locaux

Douze concessionnaires automobiles de Beauce-Etchemin ont à nouveau uni leur force afin de remettre un don de 18 000 $ à six organismes communautaires de la région.

Ceux-ci estiment que l’année 2021 a certainement eu son lot de défis pour les organismes de la région, leur rôle étant crucial dans la qualité de vie de milliers de beaucerons. Le consortium de concessionnaires automobiles a donc voulu à nouveau faire sa part, cette fois en appuyant :

- Au Bercail/l’Assiettée Beauceronne,

- le Centre-Femmes de Beauce,

- la Fondation Santé Beauce-Etchemin de l’Hôpital St-Georges,

- la Maison Catherine de Longpré,

- La Maison de la Famille Beauce-Etchemins,

- et Moisson Beauce.

« Les secteurs de la santé et des services sociaux ont vu leur réalité changer drastiquement au cours de la dernière année, et c’est le temps où jamais de faire sa part », a souligné Sébastien Bolduc de St-Georges GM, et représentant du consortium.

Ce dernier invite d’ailleurs les entreprises de la région à faire elles aussi preuve de grande générosité et ainsi contribuer à la survie de ces organismes qui en ont grandement besoin.

Rappelons que plusieurs de ces concessionnaires avaient également consolidé leurs efforts de la même manière, et ce, depuis 2009. Les douze concessions prenant fièrement part à ce geste cette année sont: Auto du Boulevard KIA, Beauce Auto Ford Lincoln, Beauce Mitsubishi, BGP Honda, Hyundai Beauce, Kennebec Dodge Chrysler, Saint-Georges Ford, Saint-Georges GMC, Saint-Georges Toyota, Sittelle Mazda, Vachon Subaru et Vallée Automobiles Volkswagen.

SUR LA PHOTO : Sébastien Bolduc, David Lessard et Juliette Lessard, représentants du groupe de concessionnaires, Luce Morand, du Centre femme de Beauce, Sandra Fournier, de la Maison de la famille, Marie-Josée Gamache, pour la Maison Catherine de Longpré, Pierre Lacombe, pour l'organisme Au Bercail/Assiettée Beauceronne, François Bégin, de la Fondation Santé Beauce-Etchemin de l’Hôpital St-Georges ainsi que Marie Champagne, de Moisson Beauce.