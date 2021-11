Groupe d'aide et d'entraide pour guérir de sa rupture amoureuse

L'organisme Partage au masculin propose un groupe d'aide et d'entraide en 10 étapes pour les hommes qui vivent la fin de leur couple l'objectif étant de guérir de sa rupture amoureuse.

La prochaine session, gratuite, sera donnée par visio-conférence sur l’application Zoom à compter du lundi 22 novembre prochain, à 19 h.

Ce groupe est adapté au vécu des hommes en rupture amoureuse. Ainsi, la démarche offre un temps d’arrêt pour soi, l’occasion de mieux comprendre son passé amoureux, la possibilité de faire les deuils nécessaires et de sortir grandi de l’épreuve de la fin de son couple.

« La rupture amoureuse est un des événements les plus tragiques de la vie. Pourquoi ne pas faire face et aller se chercher de l’aide? Peut-on comprendre et éviter les erreurs du passé? Est-il possible de retrouver l’estime de soi blessé? Peut-on se pardonner et pardonner à l’autre? Travailler à guérir d’une relation malheureuse peut-il permettre de mieux se préparer pour une prochaine relation? Depuis 26 ans, les centaines de participants à Objectif : guérir de sa rupture amoureuse ont répondu OUI! », d'indiquer l'organisme par voie de communiqué de presse.

Les hommes qui souhaitent participer peuvent s’inscrire en téléphonant au 418 228-7682 ou à [email protected]