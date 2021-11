COVID-19 en Chaudière-Appalaches: 164 nouveaux cas en trois jours

Le bilan de la Santé publique régionale publié aujourd'hui fait état de 164 nouveaux cas de COVID-19 diagnostiqués sur le territoire de Chaudière-Appalaches entre le 12 et le 14 novembre.

Le nombre de cas actifs pour la région administrative atteint 476.

Les hospitalisations sont à sept avec une personne aux soins intensifs.

Deux nouveaux décès sont survenus. Une des personnes décédées résidait dans la MRC de Bellechasse et l’autre personne à la RPA Œuvre David Déziel (Lévis).

Depuis le 8 novembre, 2 898 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 677 597 à ce jour.

Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 77,6 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 76 %.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

- 509 nouveaux cas, pour un total de 434 849 personnes infectées;

- Un (1) nouveau décès, pour un total de 11 546 décès;

- 202 hospitalisations, soit une augmentation de 13 par rapport à la veille avec 21 nouvelles entrées et huit (8) nouvelles sorties;

- 42 personnes aux soins intensifs, un nombre resté stable par rapport à la veille avec six (6) nouvelles entrées et six (6) nouvelles sorties;

- 20 903 prélèvements réalisés le 13 novembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 5 096 doses administrées s'ajoutent, soit 4 483 dans les dernières 24 heures et 613 avant le 14 novembre, pour un total de 13 406 962 doses au Québec.

Hors Québec, ce sont 225 714 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 632 676 doses reçues par les Québécois.