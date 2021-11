Moisson Beauce distribuera 2 350 paniers de Noël cette année

Moisson Beauce remettra 2 350 paniers de Noël à des personnes et des familles dans le besoin en vue des fêtes de fin d'années. La distribution aura lieu entre le 6 et le 23 décembre.

Chacun des ses paniers « Semeur de bonheur » a une valeur de 175 $ et contient 45 items, soit des denrées non périssables, des produits surgelés, des produits réfrigérés et des articles de soins corporels. Ceux-ci ont été confectionnés par plus de 140 bénévoles lors de trois chaînes de montage.

Les familles qui bénéficieront de ces paniers peuvent également se rendre sur le site Internet de Moisson Beauce pour trouver des recettes à suivre pour profiter pleinement du contenu de leur panier.

Collaboration de l'UPA Chaudière-Appalaches

Les producteurs agricoles de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches se sont affiliés à cette 13e édition en remettant des dons d'une valeur totale de 10 925 $ de produits locaux frais de première qualité. Cela regroupe ainsi les dons :

- des Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud, des Syndicats de l’UPA des Appalaches, de Robert-Cliche, de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce et des Etchemins pour un montant de 4 975 $, soit 995 livres de bœuf haché;

- du Syndicat des acériculteurs de la Beauce avec 3 000 $ de cannes de sirop d’érable;

- des Éleveurs de volailles de l’Est-du-Québec qui ont offert 1 250 $ en produits de volailles;

- des Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Sud pour l'équivalent de 1 000 $ en produits laitiers;

- et du Syndicat des producteurs d’œufs de l’Est du Québec avec 700 $ d'œufs).

« C'est essentiel de permettre aux enfants de manger à leur faim, ils sont notre futur », a exprimé avec émotions Natacha Lagarde, 2e vice-présidente de la Fédération de l'UPA de la région. « Juste un paquet de gaufres et une canne de sirop d'érable c'est la fête pour ces familles-là ! »

C’est en collaboration avec 55 organismes accrédités que cette opération a été rendue possible.

L'aide alimentaire en quelques chiffres

En cette fin d'année, Moisson Beauce a fait son «bilan de fin». De ce bilan il ressort que 33 % des personnes qui demandent des aides alimentaires sont des enfants. Un chiffre en augmentation de 3 % depuis l'an passé.

Notons aussi que 16 % des demandeurs sont des gens qui ont un travail. Cependant, une raison de l'importante inflation des prix au cours des derniers mois, ils ne sont plus capables de suivre financièrement.

« L'activité des paniers de Noël est donc essentielle », soutient Marie Champagne, la directrice générale de Moisson Beauce.

Pour contrer ces besoins, les organismes de la région proposent donc des paniers d'aide alimentaire, mais aussi d'autres services pour aider les familles à mieux gérer leur budget ou en leur apprenant à cuisiner. Si vous appelez Moisson Beauce pour une quelconque nécessité, vous serez orienté vers l'organisme le plus proche et le plus adapté à votre besoin.

De nombreux donateurs et collaborateurs

Enfin, Moisson Beauce a tenu à souligner les généreux donateurs et collaborateurs, qui permettent, encore cette année, de bien garnir ces paniers de nourriture de qualité. Ce sont :

- Alphare

- Boa-Franc

- Bolduc L’Authentique

- Clean the World

- Construction M. Grégore

- CRS Express

- Exceldor

- Ferme Stéphane et Gérard Veilleux Fondation Lucie et André Chagnon

- Fondation Victor Cloutier

- L’Abattoir Cliche de East Broughton

- L’Arche Le Printemps

- La Fromagerie Gilbert

- Le Poulet du Québec

- Les Banques alimentaires Canada

- Les Banques alimentaires du Québec

- Les Éleveurs de porcs de la Beauce

- Les Éleveurs de volailles de l’Est-du-Québec

- Les Immeubles 118

- Logipac

- Multi Brosses

- NousTV Beauce-Appalaches

- Olymel Vallée-Jonction

- Pavillon du cœur Beauce-Etchemin

- Pharmacie Brunet Plus Brigitte Cliche

- Van Houtte service de café

SUR LA PHOTO : De gauche à droite, Natacha Lagarde (2e vice-présidente, Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches), Sylvain Bourque (président des Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud), Manon Carrier (responsable des relations externes, Moisson Beauce) et Marie Champagne (directrice générale, Moisson Beauce).