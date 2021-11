5 conseils pour optimiser l'inventaire en officine

La gérance d’une officine est complexe, surtout au niveau du stockage qui doit être à jour en permanence. Cette gestion de stock est l’une des principales méthodes clés pour le bon fonctionnement d’une officine. En effet, sans une organisation efficace, il est facile de se perdre dans le stock de médicaments. Il est donc temps d’optimiser le système d’inventaire et se concentrer sur l’essentiel.

Une organisation par zone

En organisant vos stocks par zones géographiques, vous créerez des espaces de stockage ciblés qui seront faciles d’accès. Ces zones seront ensuite contrôlées plus fréquemment pour éviter le manque de produits ou le surstockage.

Chaque espace peut être vérifié indépendamment pour planifier les réassorts. L’inventaire s’effectuera avec plus de précision à tout moment, plus besoin d’attendre un inventaire général de fin d’année.

Une disposition en multidépôts

En fonction de la surface disponible dans votre dépôt, il est préférable de séparer la zone de stock liée directement à la vente et la zone de stock pour la réserve.

Si votre budget vous le permet, utiliser des dépôts séparés est encore plus efficace. Ce système permet d’organiser et d'améliorer la gestion des stocks en pharmacie. L’objectif est d’avoir un approvisionnement minimum en pharmacie et des réserves en quantité plus importante en dépôt.

Un système de vérification régulière

Dans vos stocks, certains produits nécessitent des suivis plus assidus. Pour les produits au cycle rapide, il faut programmer des réassorts plus fréquents.

Pour les produits à rotation plus lente, il faut trouver un système pour les faire écouler plus rapidement et éviter de les garder trop longtemps.

Si vous détectez des produits dont la date de péremption est proche, il est conseillé d’effectuer des actions commerciales pour les liquider. Il peut s’agir de promotions, d'animations ou de remises.

La mise en place d’un personnel consacré à la gestion de réserve

Une bonne gestion requiert un personnel spécifique et qualifié qui se consacre entièrement à cette tâche. En général, il sera chargé de réceptionner les commandes, et de les stocker en fonction des zones géographiques préalablement organisées.

Une bonne maîtrise du logiciel de stockage

Pour une optimisation de l’inventaire de l’officine, il est indispensable de bien maîtriser votre logiciel de stockage. À chaque réception de produits, le réapprovisionnement doit être enregistré. Vous devez vérifier les mouvements de stocks dans votre logiciel pour éviter les incohérences avec vos fournisseurs.

Pour vos commandes automatiques, vous devez les paramétrer en fonction de la rotation du produit, de la saison, des stocks disponibles et de l’historique de vente de votre pharmacie. Après un paramétrage bien défini, les commandes seront proposées par le logiciel. Ce sera un vrai gain de temps.

Faire appel à des professionnels

Vous avez la possibilité de passer par des professionnels de la gestion de stock en pharmacie. De nos jours, il en existe plusieurs qui proposent des services efficaces et abordables.