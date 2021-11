5 000 $ à recueillir pour le Service d'entraide Mamie-Soleil

L’organisme Parrainage Jeunesse fait appel à la générosité de la population afin de recueillir 5000 $ pour le Service d’entraide Mamie-Soleil.

Le mouvement de solidarité MardiJeDonne débute le 30 novembre et se termine le 20 décembre.

« Nous nous joignons au mouvement MardiJeDonne, afin de perpétuer ce Service d’entraide Mamie-Soleil qui ne dispose d’aucun financement récurrent du gouvernement. Grâce à l’aide de mécènes, de la générosité de nos donateurs et d’œuvres de bienfaisance, Parrainage Jeunesse peut rendre de précieux services à des familles en Beauce-Sartigan et en Robert-Cliche après la naissance d’un enfant. Soyez généreux puisque ce Service a besoin de vous pour poursuivre sa mission soit d’accompagner pour aider. Ainsi, nous pourrons favoriser le mieux-être des jeunes et de nos familles », lance le président de l’organisme, Guy Maheux.

En 2019, Parrainage Jeunesse, qui offre du mentorat aux jeunes de 3 à 17 ans en Beauce-Etchemins a repris le flambeau du Service d’entraide Mamie-Soleil. Celui-ci a été créé en 1996 par l’Aféas Saint-Georges en collaboration avec le réseau de la santé. Ces bénévoles de cœur offrent du soutien, du répit-gardiennage aux familles après la naissance d’un ou de plusieurs enfants.

Comment donner ?

À partir du 30 novembre, et ce, jusqu’au 20 décembre, l’organisme recueillera des fonds pour assurer la poursuite du Service. Il est possible de donner directement en ligne via mardijedonne.ca ou encore via notre nouveau site Web : www.parrainagejeunesse.com. Pour toutes autres méthodes de dons ou pour devenir bénévole, appelez au bureau de Parrainage Jeunesse au 418-221-7123.