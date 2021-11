Une première fin de semaine pour Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins a pris son premier service cette fin de semaine. En deux soirées dans la région ce sont six équipes qui ont effectué un total de 21 raccompagnements.

Il faut dire que les premiers jours du service n’ont pas été de tout repos avec la neige et les chemins verglacés. En plus, l’organisation a subi une panne téléphonique qui a fait que plusieurs appels d’autres régions se sont retrouvés en Beauce.

Les organisateurs assurent qu’il y a également du positif et qu’ils peuvent confirmer que les mesures sanitaires sont bien acceptées de tous et que cela n’entrave aucunement le bon déroulement et fonctionnement du service.

Le service continue vendredi et samedi (3 et 4 décembre, mais l’équipe a toujours besoin de bénévoles. D’ailleurs des gens de chez Clyvanor seront présents ce vendredi.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également les joindre à : [email protected] et ils leur enverront directement le formulaire d’inscription ou encore se rendre à l’une des trois [3] centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Les organisateurs veulent rappeler à toute la population du territoire qu’Opération Nez rouge est « DE RETOUR POUR VOS RETOURS » alors que les : « Escouades des dossards rouges » seront de retour, et ce, pour 12 autres soirées tout au long du mois de décembre.

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche [polyvalente St-Georges] : 418-227-0808 ;

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce [école Maribel Sainte-Marie] : 418-387-6444 ;

Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins [école Notre-Dame Lac-Etchemin] :418-625-3000.