COVID-19 : la Beauce recense 77 nouveaux cas en fin de semaine

Le bilan régional de la santé publique présenté aujourd'hui indique qu'il y a eu 203 nouvelles infections de COVID-19 en Chaudière-Appalaches au cours de la fin de semaine, dont 77 en Beauce.

La MRC de Beauce-Sartigan représente à elle seule le quart des nouveaux cas, avec 50 de plus qu'en date de vendredi. On dénombre également 20 nouveaux cas en Nouvelle Beauce et sept en Robert-Cliche.

Les cas actifs ont augmenté de 13, pour un total de 541 sur l'ensemble du territoire administratif.

Les hospitalisations sont descendues à quatre, avec une personne en soins intensifs.

Pour ce qui est de la vaccination en Beauce, 73 % des résidents de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, et 70 % en ont deux. Dans la MRC de la Nouvelle-Beauce, 74 % des habitants ont une dose et 72 % en ont deux.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches indique également que depuis le 22 novembre, 5 050 doses de vaccin ont été administrées sur son territoire pour un total de 686 468 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale pour la première dose de 78,4 % de la population de Chaudière-Appalaches. La couverture vaccinale des personnes adéquatement vaccinées (qui ont reçu leur 2e dose ou qui ont eu la COVID ainsi que leur dose unique) est de 76,4 %.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de :

756 nouveaux cas, pour un total de 447 387 personnes infectées;

2 nouveaux décès, pour un total de 11 576 décès;

226 hospitalisations, soit une augmentation de 10 par rapport à la veille; 22 nouvelles entrées, 12 nouvelles sorties;

45 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille; 1 nouvelle entrée, 4 nouvelles sorties;

23 013 prélèvements réalisés le 27 novembre.

Vaccination :

22 598 doses administrées s'ajoutent, soit 22 048 dans les dernières 24 heures et 550 avant le 28 novembre, pour un total de 13 594 078 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 232 450 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 826 528 doses reçues par les Québécois.