La SAQ lance sa 12e campagne pour les banques alimentaires

Du 2 au 8 décembre, la SAQ récoltera des fonds pour les Banques alimentaires du Québec. Dans la région, ce sera Moisson Beauce qui en bénéficiera.

Partout au Québec, juste pour le mois de décembre, ce sont plus de 600 000 personnes qui se tourneront vers les banques alimentaires. Les clients de la Société des alcools sont invités à faire un don en argent à la caisse ou à se procurer des produits d’emballage (sacs, boîtes-cadeaux cartonnées ou en bois ou sacs de transport réutilisables). Une partie du montant sera remis à l’organisme. Un don peut également être fait en ligne sur le site des BAQ.

« Depuis maintenant 12 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec peut compter sur le soutien fidèle de la SAQ, de ses employés et de ses clients. Leur générosité voyagera partout à travers le Québec par l'entremise de nos membres, qui offriront repas et denrées aux personnes dans le besoin », explique Martin Munger, directeur-général de BAQ.

Un soutien indéfectible pour BAQ

Depuis 12 ans maintenant, grâce à la générosité de sa clientèle et à l’engagement de ses employés, la SAQ a pu remettre plus de 12 millions de dollars au réseau des BAQ, dont plus de 3,3 millions de dollars en 2020. Ces fonds permettent de répondre aux besoins exprimés partout au Québec, mais aussi de bâtir des projets ou encore d’acquérir de l’équipement qui sert à mieux soutenir les gens les plus vulnérables. Soulignons que la SAQ est le plus important partenaire financier de l’organisme.

À propos de Moisson Beauce

Moisson Beauce œuvre depuis 1994 pour le respect du droit fondamental à se nourrir. C’est en collaboration avec 55 organismes accrédités des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit que nous répondons à 12 450 demandes d’aide alimentaire chaque mois, dont 33 % sont des enfants. Grâce à ses programmes de récupération, de tri, de transformation et de redistribution, l’organisme a distribué dans la dernière année financière 865 706 kg de denrées et autres produits essentiels, représentant une valeur marchande de plus de 4,9 millions $. Financée et approvisionnée essentiellement par des dons, ses opérations sont rendues possibles grâce à la collaboration de précieux bénévoles, qui ont donné plus de 11 352 heures, et ce, malgré le contexte particulier.