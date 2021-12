COVID-19 : 50 nouveaux cas positifs et un décès en Beauce

La Beauce cumule 50 des 114 nouveaux cas positifs de COVID-19 en Chaudière-Appalaches, selon le bilan quotidien de la Santé publique régionale, alors que les statistiques continuent d'être à la hausse depuis quelques jours.

Une personne, qui résidait dans la MRC de Beauce-Sartigan, est aussi décédée de la maladie, ce qui porte le nombre total de décès sur le territoire administratif depuis le début de la pandémie à 385.

Des 50 nouveaux cas, la MRC de Beauce-Sartigan en recense 28 pour 15 chez Robert-Cliche et sept (7) en Nouvelle-Beauce.

Les cas actifs ont bondi de 63, pour un total de 667.

Les hospitalisations se maintiennent à cinq, avec deux personnes en soins intensifs (0).

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 1 146 nouveaux cas, pour un total de 450 513 personnes infectées;

- Deux (2) nouveaux décès, pour un total de 11 583 décès;

- 227 hospitalisations, soit une diminution de 12 par rapport à la veille avec 18 nouvelles entrées et 30 nouvelles sorties;

- 53 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation d'une (1) par rapport à la veille avec sept (7) nouvelles entrées et six (6) nouvelles sorties;

- 35 725 prélèvements réalisés le 30 novembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 27 558 doses administrées s'ajoutent, soit 26 563 dans les dernières 24 heures et 995 avant le 1er décembre, pour un total de 13 665 978 doses au Québec.

Hors Québec, ce sont 233 895 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 899 873 doses reçues par les Québécois.

PHOTO — Le Premier ministre, François Legault, était de passage hier au site de vaccination de Lévis pour venir à la rencontre des jeunes de 5 à 11 ans présents pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19.