La féérie de Noël à Saint-Éphrem en fin de semaine

Cette fin de semaine, il y aura de l’action à Saint-Éphrem pour célébrer le temps des Fêtes.

D'abord, ce samedi 4 décembre, une féérie de Noël dans le parc au centre du village, à l'intersection des Route 108 et 271 à compter de 19 h. Cette année, un méga-sapin a été ajouté au décor et on procédera à son illumination. Du chocolat chaud et des biscuits seront servis au cours de la soirée animée en musique par la Belle Gang

La féérie continuera le dimanche 5 décembre avec la distribution de cadeaux organisée par les Chevaliers de Colomb. Toute la journée, le Père Noël passera aux maisons pour donner plus de 200 cadeaux aux enfants de Saint-Éphrem.

La municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent de près ou de loin dans l’organisation de ces activités de Noël.