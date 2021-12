Plus d'un million de dollars pour le développement social de la MRC Robert-Cliche

La Table de développement social-GRAP Robert-Cliche bénéficie d’un financement du gouvernement du Québec d’un million de dollars pour les trois prochaines années (1 040 764 $).

Cela servira à réaliser des projets concertés répondant aux cinq priorités retenues à l’issue de consultations citoyennes.

Le transport collectif, la sécurité alimentaire, le logement, l’accès à l’éducation et à l’emploi, et la lutte aux préjugés-exclusion seront au cœur des projets.

Les acteurs sont les organismes communautaires actifs sur le territoire, les personnes en situation de vulnérabilité, les différentes institutions (Municipalité régionale de comté, Centre intégré de santé et de services sociaux, Services Québec), ainsi que les partenaires et collaborateurs tels que les experts en recherche de l’UQAR, l’Université de Sherbrooke, l’Université Laval et la Fondation Lucie et André Chagnon.

Un projet de l’Alliance pour la solidarité

Le projet « Actions pour la lutte aux préjugés et à l’exclusion sociale », piloté par l’organisme Le Murmure, est prêt à démarrer grâce à un soutien financier de 205 515 $ jusqu’en fin février 2023. Elle est issue du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

L’embauche d’un agent de mobilisation jeunesse et d’une agente de mobilisation citoyenne permet d’accompagner toutes les personnes ayant le désir de sortir de l’isolement, de s’outiller pour faire face aux préjugés et de développer des actions dans la communauté permettant de diminuer ces préjugés et de favoriser la participation sociale de tous ces citoyens.

« Il est primordial pour notre gouvernement de rendre disponibles les services essentiels aux communautés plus vulnérables. Grâce au financement accordé à l’organisme Le Murmure dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, nous réaffirmons notre confiance envers les acteurs locaux et régionaux en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Leur implication active au sein de leur communauté leur permet de mieux définir les besoins réels des citoyennes et des citoyens, notamment en priorisant des projets pour assurer la lutte contre les préjugés et renforcer la participation sociale », indique Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.