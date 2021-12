La campagne 2022 du Défi têtes rasées Leucan est lancée en Beauce

C’est dans la bonne humeur et la générosité qu’a été lancée hier soir l’édition 2022 de la campagne Défi têtes rasées Leucan en Beauce.

La population est donc invitée à mettre sa tête à prix et à relever le Défi le 5 juin prochain. Au fil des années, les participants et donateurs de toute la grande région de Beauce ont amassé près de 3,2 millions $ pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

« Au-delà de l’argent que cette campagne permet d’amasser, le geste qui est posé est vraiment significatif. C’est très touchant et très profond, ce n'est pas juste de donner un 20 $, c’est de changer son image corporelle en support aux enfants atteints de cancer », de dire Émilie Têtu, chargée de projets - développement philanthropique à Leucan.

Cette année, la campagne est présidée par Dominique Lagrange, président de Constructions LDM, Nicolas Marcoux, président de Armoires DLM et Mélanie Boissonneault, directrice générale propriétaire de Vision Beauce. Pour montrer leur engagement à la cause, et ce depuis plusieurs années déjà, Nicolas Marcoux et Mélanie Boissonneault ont annoncé qu’eux aussi relèveront le Défi têtes rasées. Pour sa part, Dominique Lagrange est un nouveau « dans la famille Leucan ».

Dans le but de montrer son soutien à la campagne, Luc Provençal, député de Beauce-Nord, s’est engagé à remettre 1 000 $ à chacun des coprésidents d’honneurs.

Justin Roy, âgé de 16 ans et diagnostiqué en mars 2020 d’un lymphome hodgkinien et Laurent Larivière, âgé de 9 ans et diagnostiqué à l’été 2019 de tumeurs du système nerveux central, sont cette année les jeunes porte-parole de la campagne. Tous deux ont souligné l’importance de la présence de l’organisme dans l’ensemble du processus.

« Leucan c’est comme une grande famille, on en a tous entendu parler à un moment donné et on a tous donné un deux dollars quelque part. Sauf que quand c’est toi qui prends les sous, tu réalises à quel point c’est important de donner. Donc on a dit oui avec plaisir pour que les prochaines familles aient encore plus de services même s’il y en a déjà énormément », a témoigné Mélanie, la maman de Laurent, lors du lancement de la campagne.

Déjà plus de 14 000 $ amassés

Pour donner le coup d’envoi à la campagne, six employés de Armoires DLM ont fièrement relevé le Défi hier soir, pendant la conférence de presse. Il s’agit de Christine Gagnon, Patrick Chouinard, Amélia Lehoux, Noémie Poirier, Olivia Lacroix, Éric Poulin. Saluons également l’organisatrice, Caroline Therrien.

La collecte de fonds amorcée par ce dynamique groupe a permis de remettre plus de 14 000 $ à Leucan. Qui plus est, les deux hommes du groupe se sont également fait raser la barbe pour 190 $ de plus remis généreusement par des participants à la conférence.

Il faut savoir que Leucan est présente auprès des enfants et de leur famille dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Leucan est une alliée fidèle pour ces familles touchées par le cancer pédiatrique en leur offrant des services distinctifs et adaptés qui répondent à leurs besoins. Ne bénéficiant d’aucune aide financière, l’association n’est financée que par les dons. Ceux-ci sont également d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % à 82 % en vingt ans.

Leucan invite la population à s’inscrire seul ou en équipe au site de rasage officiel de la région organisé par Leucan, le 5 juin prochain (lieu à confirmer) ou à créer un Défi personnalisé, permettant ainsi de déterminer la date, l’heure, l’endroit ainsi que l’envergure du Défi désiré.