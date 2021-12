Opération Nez rouge semble prendre son erre d’aller

La prédiction faite s’est avérée exacte. En effet, la dernière fin de semaine a permis dà Opération Nez rouge d’égaler et même un peu plus le nombre de raccompagnements effectués lors des deux premières fin de semaines de service.

« Malgré les caprices de Dame Nature, nous nous en sommes relativement bien tirées. Merci à tous les bénévoles qui ne ménages pas les efforts et les pirouettes pour rendre d’excellents service et ce, malgré leur petit nombre », de signaler le coordonnateur Steeve Labbé.

Soulignons particulièrement l’implication des membres du Comités de loisir du CEGEP Beauce-Appalaches et du député de Beauce-Nord et co-président d’honneur, Luc Provençal, ainsi que les appels répétés à la nécessité de la participation bénévole de la part de la députée de Bellechasse et co-présidente d’honneur, Stéphanie Lachance.

En additionnant les deux soirées dans la région, 19 équipes ont effectué 86 raccompagnements.

Le coordonnateur invite à suivre l’exemple des membres du Club Lions de Saint-Georges et des Chevaliers de Colomb de la Région 04 des Appalaches qui seront à disposition les 17 et 18 décembre.

« Si ce genre d’expérience vous enthousiasme, faites-nous le savoir; des soirées au calendrier 2021 sont encore libres et n’attendent que votre entreprise ou organisation s’y associe. Cette semaine, nous serons au poste du jeudi au samedi 18 décembre inclusivement », mentionne Steeve Labbé.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également joindre ONR à [email protected] pour obtenir directement le formulaire d’inscription. On peut aussi encore se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Numéros - Opération Nez rouge Beauce-Etchemin 2021

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche (polyvalente Saint-Georges) : 418-227-0808;

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Saint- Marie) : 418-387-6444;

Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac Etchemin) : 418-625-3000.