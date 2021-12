Opération Nez rouge Beauce-Etchemins offre trois soirs de raccompagnement

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins effectua des raccompagnements, dès ce soir, et ce jusqu’à samedi. Par contre, l’organisation est toujours à la recherche de bénévoles, particulièrement pour ce soir et samedi.

Il est certain que pour que ce soit un succès il faut des gens, car il ne manquera pas de demandes. Tous les ans, c’est la troisième fin de semaine de décembre qui est la plus achalandée. D’ailleurs, les responsables prévoient atteindre facilement et dépasser 100 raccompagnements.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également les joindre à : [email protected] et un formulaire leur sera directement envoyé ou encore se rendre à l’une des trois (3) centrales locales à compter de 20 h les soirs de service..

À partir de ce jeudi, en plus des prix de présence réguliers, les bénévoles auront la chance de remporter 50 $ en bons d’essence et ce, à chaque soir.

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche (polyvalente Saint-Georges) : 418-227-0808 ;

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Sainte-Marie) : 418-387-6444 ;

Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac-Etchemin) : 418-625-3000.