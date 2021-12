Si vous avez récemment acheté un nouvel ensemble de pneus d'hiver ou si vos pneus d'hiver ont quelques années, à part la sécurité, votre plus grande préoccupation est probablement de savoir quelle est la durée de vie des pneus d’hiver. Savoir comment tirer le meilleur parti de vos pneus d'hiver vous fera économiser de l'argent tout en vous gardant en sécurité, peu importe la rigueur de l'hiver.

Combien de saisons ou de kilomètres vais-je pouvoir utiliser mes pneus d'hiver ?

Bien qu'il n'y ait pas d'espérance de vie définie pour les pneus d’hiver, de nombreux fabricants de pneus estiment que vous devriez obtenir quatre saisons d'usure avec un ensemble de pneus d’hiver. L'usure de la bande de roulement des pneus d'hiver dépendra fortement du nombre de kilomètres que vous parcourez chaque mois, et si ces kilomètres sont principalement sur des routes enneigées ou verglacées, ou si vous avez régulièrement un mélange de neige et de routes sèches gelées.

La bande de roulement s'usera plus rapidement si le pneu roule sur des routes gelées que s'il est sur la neige pendant la majeure partie de la saison. Les conducteurs à faible kilométrage utiliseront leurs pneus d'hiver beaucoup plus longtemps que les conducteurs qui ont à la fois de longs hivers et parcourent de longues distances. La durée de vie de votre pneu sera également directement liée à la qualité d'origine du pneu et au niveau d'entretien qui lui est apporté.

Comment prendre soin de vos pneus d'hiver ?

Vous devriez changer vos pneus d'hiver pour vos pneus d'été lorsque les risques de gel sont terminés, mais pas avant le 15 mars, selon la loi québécoise. Laisser les pneus d'hiver en place lorsque les températures se réchauffent augmentera l'usure, car les composés qui permettent à un pneu d'hiver de rester flexible par temps de gel s'usent plus rapidement sur les routes chaudes.

La chaleur élevée, les températures glaciales et l'exposition à la lumière sont les principaux facteurs de vieillissement de tout pneu. Il est donc recommandé d’entreposer vos pneus à l'intérieur, où ils sont protégés des fluctuations de température. Assurez-vous de bien nettoyer les pneus et assurez-vous qu'ils sont secs. Un sac de rangement pour pneus hermétique est préférable et les sacs poubelle noirs très résistants peuvent être une bonne solution de rangement des pneus. Retirez autant d'air que possible du sac et fermez bien le sac. Idéalement, vos pneus resteront au frais dans un endroit sec pendant l’entreposage, évitez donc de stocker les pneus près d'un chauffe-eau ou d'un radiateur.

Quand savoir qu’il est temps pour de nouveaux pneus d'hiver ?

L'âge et l'usure de la bande de roulement seront les indicateurs du moment où il est temps de penser à acheter un ensemble de nouveaux pneus d'hiver. Contrairement à un pneu toutes saisons ou un pneu d’été, les pneus hiver doivent avoir une bande de roulement beaucoup plus profonde pour être efficaces et sûrs.

Si vous n'avez pas de jauge de bande de roulement à portée de main, la plupart des pneus neige modernes ont des indicateurs d'usure intégrés. Habituellement, ils sont moulés dans le fond des rainures de la bande de roulement d'un pneu et indiquent qu'un pneu doit être remplacé lorsque l'indicateur affleure les nervures adjacentes.

Vous devriez également toujours vérifier vos pneus pour des dommages visibles qui peuvent indiquer qu'il est temps pour un nouvel ensemble. Gardez un œil sur les fissures profondes dans le caoutchouc, les dommages aux flancs et remplacez les quatre pneus si vous constatez des dommages importants.