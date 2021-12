Le nombre d'équipe n'augmente pas aussi vite que les demandes de raccompagnements

Alors que l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins en était à sa quatrième fin de semaine de service cette année, l'organisation constate que les équipes disponibles n'augmentent pas aussi vite que les demandes de raccompagnements.

La fin de semaine qui vient de se terminer était la première où le service se rendait disponible pour trois soirées et tout s'est bien passé. Le nombre d’équipe poursuit sa lente, mais constante augmentation. Cependant, en ce qui concerne les demandes de raccompagnements, une forte tendance à la hausse se dessine à l’horizon alors que le week-end de la fête de la Nativité approche à grands pas.

Malgré les caprices de Dame nature ce samedi, l'organisation rapporte qu'il n'y a pas eu de problème et remercie les bénévoles pour leur prudence en ces circonstances.

En additionnant les deux soirées dans la région, 28 équipes ont effectué 135 raccompagnements.

D'ailleurs, cette dernière fin de semaine a été notamment marquée par l'implication spéciale des Chevaliers de Colomb de la Région 04 – Des Appalaches.

Fin de semaine de Noël

Cette semaine, les bénévoles de l'Opération Nez rouge seront en poste du jeudi 23 décembre au samedi 26 décembre inclusivement.

Les 150 raccompagnements sont une cible raisonnable à espérer à la condition expresse que le nombre de bénévoles soit suffisant. C'est pourquoi l'organisation compte sur l'engagement de nombreux citoyens.

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent le faire par Internet au : www.operationnezrouge.com, et ce, dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation. Celles-ci peuvent également joindre l'organisme à : [email protected] et ils recevront directement le formulaire d’inscription. Enfin, il est également possible de se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche (polyvalente Saint-Georges) : 418-227-0808;

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Sainte-Marie) : 418-387-6444;

Secteur Etchemins – MRC des Etchemins (école Notre-Dame Lac-Etchemin) : 418-625-3000.

« Au plaisir de vous raccompagner et ainsi, rendre ensemble, les Fêtes 2021 plus sécuritaires tout en supportant la jeunesse et le sport dans notre milieu », de conclure l'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins par voie de communiqué de presse.