COVID-19 : 443 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches dont 119 en Beauce

Alors que le CISSS se prépare à modifier certaines activités chirurgicales en raison de la montée du taux d'infection, le nombre confirmé de nouveaux cas positifs à la COVID-19 atteint 443 en Chaudière-Appalaches, dont 119 en Beauce.

Pour Beauce-Sartigan, ces nouveaux cas sont au nombre de 61, suivi par la MRC de La Nouvelle-Beauce (30) et celle de Robert-Cliche (28).

Il y a présentement 2 599 cas actifs sur l'ensemble de Chaudière-Appalaches, en hausse de 347, dont 726 (+98) pour la Beauce au complet.

Les hospitalisations sont encore stables à 10 avec avec une personne aux soins intensifs.

Données pour le Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de:

- 6 361 nouveaux cas, pour un total de 501 698 personnes infectées;

- 2 nouveaux décès, pour un total de 11 652 décès;

- 445 hospitalisations, soit une augmentation de 30 par rapport à la veille; 76 nouvelles entrées et 46 nouvelles sorties;

- 88 personnes aux soins intensifs, un nombre resté stable par rapport à la veille; 12 nouvelle entrée et 12 nouvelles sorties;

- 54 328 prélèvements réalisés le 20 décembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 88 424 doses administrées s'ajoutent, soit 83 137 dans les dernières 24 heures et 5 287 avant le 21 décembre, pour un total de 14 523 777 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 245 477 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 14 769 254 doses reçues par les Québécois.

Activités chirurgicales

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a reçu une demande du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de libérer des lits d'hospitalisation en prévision d'une hausse de patients COVID mais pas nécessairement de fermer les salles de blocs opératoires, a confirmé à EnBeauce.com une porte-parole de l'organisme.

« Nous sommes donc en ce moment à reporter certaines chirurgies électives requérant une hospitalisation post opératoire pour les remplacer par des interventions d’un jour. Ceci nous permettra d’agir en amont et d’éviter des annulations le jour même en raison d’un engorgement anticipé dû à la COVID. Les chirurgies oncologiques et urgentes sont maintenues et priorisées », a-t-on indiqué dans un message courriel.

Du 24 décembre au 4 janvier, tous les blocs fonctionneront au ralenti compte tenu de la période des Fêtes. Les niveaux d’activités actuels (jusqu’au 23 décembre inclus) reprendront dès le 5 janvier.

« Notre niveau d’activité a progressé au cours des derniers mois grâce à l’embauche et à la formation de nouveau personnel et aussi en raison au retour de certains employés qui étaient retirés de travail pour divers motifs. Nous souhaitons maintenir cette cadence favorable pour notre population en attente, tant qu’il nous en sera possible, tout en ayant le souci de préserver une capacité d’accueil hospitalière. »