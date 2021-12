Un camion à 265 000 $ pour le service de sécurité incendie d'Adstock

La Municipalité d'Adstock a investi 265 000 $ dans l’achat d’un nouveau camion pour le service de sécurité incendie qui a été mis en service le 12 octobre dernier.

Ainsi le camion Ford E-350 de 1996 a été remplacé par un Freightliner M2 106 construit en 2009 par Maxi Métal de Saint Georges. Il appartenait précédemment au service de sécurité incendie de Bois-des-Filion.

Neuf, ce nouveau véhicule était évalué à 410 000$. Pour des raisons financières, il a été décidé d'en acheter un existant plutôt que d'en fabriquer un.

L’ancien camion qui tombait désuet pour ce type de fonction sera probablement conservé pour les travaux publics de la municipalité.

D’une espérance de vie d’encore 20 ans, ce modèle comprend deux "sièges 911" incluant l'appareil respiratoire du pompier, une tour d'éclairage et une génératrice qui peut aussi alimenter un bâtiment qui n’a plus de courant (comme l’aréna par exemple), plus de rangements et plus d’espace. Il peut également accueillir quatre passagers plutôt que deux ainsi qu’un bureau pour installer un poste de commandement lors d’une intervention.