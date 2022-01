COVID-19: une chasse inutile aux tests rapides de dépistage

Dès la première journée de l’arrivée dans les pharmacies des tests rapides pour détecter la COVID-19, la population s’est empressée de tenter de s’en procurer. Malheureusement, plusieurs sont toujours en attente d’obtenir cette petite boîte verte.

Les cas de COVID-19 explosent dans la région et partout dans la province. La plupart des pharmacies ne peuvent pas fournir à la demande, car la livraison se fait attendre. Un total de 4,5 millions de tests a été distribué depuis le 20 décembre. La plus récente livraison aurait eu lieu entre Noël et le Jour de l’an, mais ce n’est que 60 000 boîtes pour tout le Québec.

Les pharmaciens avaient espoir de recevoir des tests aujourd’hui, mais selon l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires cela ira à la semaine prochaine. D’ailleurs, il est conseillé aux gens de cesser de faire le tour des pharmacies, car il n’en reste plus à aucun endroit.

Un peu avant Noël, il était possible de s’en procurer en ligne pour des sommes faramineuses allant jusqu’à 500 $. La situation a vite été prise en charge par les plateformes de vente comme Marketplace et Kijiji qui effacent ce type d’annonce, car cette vente est illégale.

Situation en Beauce

La Beauce ne fait pas exception à cette chasse aux tests. Dès la première journée, de longues files s’étaient créées devant les différentes bannières. Nous avons fait le tour des établissements de Saint-Georges pour avoir un portrait général de la situation.

La pharmacie Jean Coutu, opérée par Daniel Lavoie et Karine Marcoux à Saint-Georges, prend actuellement que des réservations pour les personnes possédant déjà un dossier. Au laboratoire, on nous indique qu’il est possible de le faire par téléphone, mais qu’ils n’ont toujours pas de date de réception que la livraison devrait se faire « à un moment, en janvier ». Une cinquantaine de personnes sont déjà sur la liste d’attente.

Du côté de Brunet B.Cliche, pharmacie propriétaire affiliée, la distribution s’effectue seulement en pharmacie et elle refuse toute réservation que vous soyez client ou non expliquant que les quantités sont limitées, voire actuellement inexistantes.

Chez Familiprix Extra-Louis Roy, on accepte les réservations, mais ne pouvait pas nous confirmer le nombre de personnes en attente sur la liste.

L’Uniprix Annabelle Giroux et Philippe Drouin-Pharmacie affiliée, n’a aucun test rapide et tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas de livraison, il n’y aura pas de distribution.

En résumé, toutes les pharmacies sont exactement dans la même situation et la seule chose que les citoyens peuvent faire est d’appeler pour réserver et de patienter. Les commerces n’ont aucun contrôle sur la disponibilité et les livraisons se font toujours attendre.