Trente-trois patients COVID-19 à l'Hôpital de Saint-Georges

En date de ce matin, 33 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées à Saint-Georges, dont trois au service des soins intensifs.

Ce sont les plus récentes données fournies par le service des communications du CISSS de Chaudière-Appalaches.

« C'est du jamais vu » a indiqué à EnBeauce.com une source familière avec les opérations du centre hospitalier. « Pas facile », a fait savoir une autre source.

De ce nombre, sept patients infectés au coronavirus étaient toujours sur civière à l'urgence, en attente de recevoir un lit.

Une urgence qui présentait ce matin un taux d'occupation de 124% avec 26 civières occupées pour 21 fonctionnelles. Quatre des six lits de l'unité des soins intensifs sont déjà comblés, dont trois par des infections au coronavirus.

Voici le portrait ailleurs dans les trois autres centres de la région:

Hôtel-Dieu de Lévis

26 en soins réguliers, six (6) en psychiatrie, six (6) en soins intensifs, une (1) à l'UME (unité mère-enfant), pour un total de 39.

Hôpital de Thetford

10 en soins réguliers, trois (3) en soins intensifs, aucune à l'UME ni en psychiatrie, pour un total de 13.

Hôpital de Montmagny

13 en soins réguliers, aucune en soins intensifs, aucune à l'UME ni en psychiatrie, pour un total de 13.

Ainsi, les quatre centres hospitaliers de Chaudière-Appalaches comptent maintenant 98 patients COVID-19 (79 en soins réguliers, 12 en soins intensifs, un dans les unités mère-enfant (UME) et six (6) dans les unités de soins psychiatriques. C'est 16 hospitalisations de plus en soins réguliers, par rapport à hier, trois (3) de moins en soins intensifs, deux (2) en moins en UME et semblable en psychiatrie.

Aujourd'hui, mardi, la Santé publique rapporte 14 494 nouveaux cas de COVID−19 et 21 décès supplémentaires pour l'ensemble du Québec.

Le nombre d’hospitalisations est passé à 1592, une hausse de 196 comparativement à la veille. Parmi ces patients, 185 se trouvent aux soins intensifs, quatre de plus que lundi.