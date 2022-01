Mamie-Soleil étendra ses services dans deux autres MRC

L’organisme Parrainage Jeunesse a reçu de la Fondation Telus pour un futur meilleur un don de 5 000 $ afin de développer son service d’entraide Mamie-Soleil.

Ce service est accessible et gratuit depuis 25 ans aux familles des MRC de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche qui vivent des situations particulières après la naissance d’un enfant. Cette contribution permettra d’étendre le service à deux nouvelles MRC.

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur TELUS pour contribuer à l’essor de notre Service d’entraide Mamie-Soleil. Ce montant de 5 000 $ contribuera à faire une percée dans deux nouveaux territoires soit dans Les Etchemins et la Nouvelle-Beauce ensuite. Nous pourrons donc recruter plus de bénévoles pour mieux favoriser le mieux-être des jeunes et de nos familles », déclare le président de l’organisme, Guy Maheux.