La Féérie du Lac attire plus de 5 000 visiteurs

La toute première présentation de La Féérie du Lac/Les Riverains a attiré plus de 5 000 participants et spectateurs qui se sont rendus à Lac-Etchemin.

Échelonné sur 10 jours, entre le 23 décembre et le 2 janvier, le projet est un OBNL, fondé en décembre dernier par Bruno Lamontagne, Marie-Hélène Lepage et Christine Lecours, avec comme mission de créer des activités extérieures mettant en valeur le lac Etchemin et la région.

Ainsi, les organisateurs ont aménagé un sentier de patin de plus de 15 km, accessible gratuitement. Également, deux évènements ont été présentés, soit un « 4 à 7 gourmand » illuminé aux flambeaux et un collectif de feux d'artifices le 31 décembre.

Cet événement est un projet collectif réalisé par des riverains qui ont décoré leur façade au lac, en plus d'aménager, d'entretenir et d'animer le sentier de patinage.

« La Féérie est le résultat de l'engouement, de l'implication et de la contribution individuelle de plus d'une centaine de Riverains de Lac-Etchemin qui mettent leur talent et leur générosité au profit de leur communauté. Bien que les Riverains aient investi temps et argent pour le bénéfice des spectateurs, 97% d’entre eux estiment que les efforts reliés à la mise en place de La Féerie est plus que raisonnable. S’impliquer, c’est tellement gratifiant! », a expliqué Marie-Hélène Lepage, membre du comité organisateur, par voie de communiqué de presse.

Plus de la moitié des visiteurs ont fait plus de 40 minutes de route pour venir explorer le lac Etchemin durant l'événement.

Pour les organisateurs, l’heure est à la structure du projet afin de le propulser et d’en assurer la continuité au fil des années. D'ailleurs, une levée de fonds visant à recueillir 5 000 $ est en cours. Les sommes recueillies permettront de payer les frais de démarrage.

Pour en savoir davantage sur l'événement, on peut consulter la page Facebook La Féérie du Lac - Les Riverains.