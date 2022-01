Plus de 65 000 $ ont été récoltés durant la guignolée des médias

La population beauceronne a fait preuve d’une grande générosité lors de la campagne de la guignolée des médias en donnant un montant total de 65 755 $.

Rappelons que déjà 15 000 $ avait été récolté la journée même du lancement de la campagne qui s’était déroulé le 2 décembre. L’année dernière, le montant s’était approché du 60 000 $, alors il s’agit d’un nouveau record.

Les médias participants sont : EnBeauce.com, Arsenal Média (0101,5 et Hit Country, Beauce Média, L’Éclaireur Progrès. Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (Cool 103,5 et MIX 99,7 ) et Beauce TV.

De plus, Maxi Saint-Georges, Maxi Sainte-Marie et les pharmacies Jean Coutu de Saint-Georges (Place Centre-ville, Boulevard Dionne et 90e Rue) ont amassé des dons en denrées et en argent tout au long de la campagne.

Une longue collecte

Pendant tout le mois de décembre, plusieurs collectes de denrées non périssables et autres produits essentiels ont eu lieu dans les entreprises, les écoles et les concessionnaires de la Beauce. Au total, ce sont 14 912 kg de denrées amassées pour soutenir les personnes dans le besoin qui seront distribuées par Moisson Beauce.

Charles Gaudet et Gaétan Bizier ont parcouru les routes pendant 3 jours de manière bénévole pour récupérer les denrées chez tous les donateurs.

« Chacun d’entre vous qui avez contribué à cette campagne cette année se retrouve au cœur de notre grand réseau de partage et fait une différence dans la vie des gens dans le besoin. Je suis profondément touchée par cette solidarité et souhaite vous remercier généreusement », souligne Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

En plus de répondre aux nombreuses demandes d’aide alimentaire durant la période des fêtes, les dons récoltés serviront également dans les mois à venir à s’assurer que les organismes de la région ne manquent de rien pour répondre adéquatement à la demande.