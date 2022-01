Les militaires en renfort au centre de vaccination de Saint-Georges

Dès demain, le centre de vaccination de Saint-Georges accueillera une dizaine de militaires pour venir aider le personnel. Le CISSS-CA explique que le recrutement est difficile et qu’il est impératif d’augmenter la capacité de vaccination.

Ils viendront appuyer les équipes en place à titre d’aides de service et d’agents administratifs pour accueillir les personnes venant se faire vacciner. De plus, ils s’occuperont de nettoyer et désinfecter certaines zones, s’assureront de l’identité des personnes et accompagneront celles à mobilité réduite. Finalement, ils seront là pour assurer une fluidité dans le processus.

« La campagne de vaccination, 3e dose, avance très bien en Chaudière-Appalaches, la cadence est soutenue et elle sera accélérée grâce à la contribution de ses militaires en Beauce et dans les Appalaches », mentionne M. Sébastien Pouliot, coordonnateur des sites de vaccination de la Direction de la vaccination et du dépistage.