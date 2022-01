L’impact d’un service client irréprochable 

Le service client est la branche ou le service de l’entreprise qui assure l’assistance et le traitement des demandes des clients. Il s’agit d’un élément essentiel sur lequel repose la réussite de votre compagnie. En effet, en mettant en place un système qui vise la satisfaction client, vous pouvez profiter de nombreux avantages. Lesquels ?

Vous fidélisez la clientèle

Bon nombre de personnes pensent que le service à la clientèle se limite au service après-vente, ce qui est complètement faux. En répondant aux interrogations d’un potentiel client (demande de prix ou d’informations à propos du service ou du produit), vous êtes déjà en train d’assurer le service client. En traitant une commande et en prenant en charge la résolution d’un problème rapporté par le client, vous assurez également le service client.

En constatant vos efforts pour satisfaire ses moindres besoins, le client se sentira valorisé. Une relation de confiance se crée alors et vous gagnez un client fidèle à votre marque qui ne se précipitera pas ailleurs au moindre problème.

Vous gagnez de nouveaux ambassadeurs

Vous voulez gagner le cœur de nouveaux clients afin d'accroître votre chiffre d’affaires ? Au lieu de dépenser des milliers de dollars dans la diffusion de spots publicitaires, trouvez-vous simplement de nouveaux partenaires qui seraient prêts à promouvoir votre marque gratuitement. Pour cela, vous n’avez qu'une chose à faire : satisfaire vos clients.

Vous proposez déjà des produits de qualité à un prix intéressant ? C’est un bon début. Mais pour faire la différence avec vos concurrents, vous devez surtout proposer un service client irréprochable.

Lorsque vos clients seront satisfaits, ils n'hésiteront pas à parler de vos produits et services à leur entourage.

Vous améliorez votre réputation et votre image de marque

L’image de marque ce n’est pas qu’un logo ou un slogan. Il s’agit d’un ensemble d'idées et d’impression que le client éprouve à l'égard d’une entreprise. Elle est donc très importante.

La satisfaction client par le biais d’un service client irréprochable contribue à améliorer votre réputation et votre image de marque auprès des consommateurs.

Par la même occasion, cette amélioration de votre réputation va aussi améliorer votre crédibilité auprès des potentiels acheteurs.

Vous attirez de nouveaux clients

Si de nombreux clients se lancent dans la promotion de vos produits par le bouche-à-oreille ou par le biais des publications et témoignages sur les réseaux sociaux; vous aurez plus de chances d’attirer de nouveaux clients. Et si vous gagnez de nouveaux consommateurs, vous ferez plus de ventes ce qui fera monter votre chiffre d’affaires et vos profits. Vous n’avez ainsi rien à perdre en consacrant du temps à la satisfaction de vos clients.

Comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez être que gagnant en proposant un service client impeccable. Voici quelques actions à mettre en place pour satisfaire vos consommateurs : solliciter les avis client et être à l'écoute, être présent sur divers canaux et être réactif face aux demandes des clients.