Tous les services de l'AIS Beauce-Sartigan bientôt regroupés sous un même toit

L'Association pour l'intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan travaille présentement sur l'acquisition d'un nouveau bâtiment à Saint-Georges qui permettra de regrouper tous les services sous le même toit.

C'est ce qu'a confirmé le directeur général, Emmanuel Rodrigue, lors d'une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. Il s'est dit impatient de pouvoir enfin réaliser ce projet. « On a vraiment hâte, ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Ça sent le renouveau! »

Plus d'informations à ce propos devraient être dévoilées au cours des prochaines semaines.

Rappelons qu'en octobre dernier, l'association avait inauguré sa toute première pièce sensorielle dont les bienfaits sont connus auprès des enfants comme des adultes. La salle contient un éclairage spécialisé, un espace détente et différents modules de stimulations tels qu’un éclairage tamisé et une musique. On y fait appel aux différents sens tels que l’ouïe, la vue, et le toucher.