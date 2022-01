Conférence sur le gaspillage alimentaire

La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) coordonne la tenue d'une conférence virtuelle gratuite portant sur le gaspillage alimentaire.

Cette conférence, intitulée À vos frigos!, se tiendra le mercredi 26 janvier, de 12 h à 13 h.

Animée par une experte du Jour de la Terre, la présentation d’une heure donnera une multitude de solutions pour réduire le gaspillage alimentaire au quotidien, pour l’épicerie et en cuisine. Une belle opportunité de découvrir les meilleures recettes «touskis», comment sauver ses aliments et alléger son compost.

L’inscription est obligatoire: https://lepointdevente.com/billets/ny1220126002

Cet événement est rendu possible grâce au soutien des marchands IGA à travers le #FondsÉcoIGA. Il s’inscrit dans une série de conférences gratuites À vos frigos, dans plus d’une centaine d’organisations du Québec et du Nouveau-Brunswick, jusqu’en juin 2022.