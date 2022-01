Des ateliers pour soutenir les femmes atteintes d'un cancer du sein

L’organisme La Lucarne offre des ateliers gratuits pour les femmes ayant un cancer du sein afin de les aider à traverser cette période. Ces rencontres virtuelles ont lieu deux fois par mois et elles touchent différents aspects. L’inscription est obligatoire.

Les femmes de la région de la Beauce, des Etchemins, de Thetford et de la Nouvelle-Beauce peuvent y participer. Pendant la période de la pandémie, il est possible d’assister à ces ateliers en ligne avec l’application TEAMS.

Voici la liste des ateliers qui auront lieu pendant l’hiver et le printemps 2022.

C’est en collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches que les outils par mieux traverser cette période ont été développés. La Lucarne a élaboré ce programme spécifiquement pour les femmes qui ont un cancer du sein afin qu’elles puissent en apprendre davantage sur la maladie et les traitements et qu’elles aient accès à des outils pour se sentir mieux, pour reprendre le contrôle sur leur condition et améliorer leur qualité de vie.

Pour en savoir davantage sur La Lucarne, consulter le calendrier détaillé des ateliers ainsi qu’obtenir des informations pour s’inscrire, visitez le www.cisssca.com/lalucarne ou contactez Nancy Jolin, infirmière clinicienne, au 418 228-2031, poste 37868.