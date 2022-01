Savoir installer du pavé uni est un excellent moyen de transformer vos espaces extérieurs. Un espace extérieur fait de pavés peut supporter une circulation piétonnière intense et nécessite peu d'entretien. Vous pouvez choisir des pavés de pierre, de travertin, de brique ou de béton pour votre terrasse. Ils sont également un bon choix pour une passerelle, une terrasse de piscine ou tout autre espace extérieur. Voici les 4 étapes pour installer le pavé uni.

Les matériaux dont vous aurez besoin

La pose de pavés est un projet qui peut se faire en une fin de semaine. Pour ce faire, vous aurez besoin de ces matériaux :

Une couche de gravier de 6 pouces pour la base du pavé

Une couche de sable de 1 pouce

Pavés

Sable de pavé

Utilisez un ruban à mesurer pour trouver la superficie en pieds carrés de la zone où vous poserez le pavé. Cela vous aidera à déterminer le nombre de pavés et la quantité de base de pavé et de sable dont vous aurez besoin. Par exemple, pour une superficie de 60 pieds carrés, vous aurez besoin d'environ 60 pavés de 12 pouces x 12 pouces.

Vous utiliserez 4 pouces de gravier pour une base de pavé. Pour déterminer le nombre de pieds cubes de gravier dont vous aurez besoin, multipliez votre superficie par 1/3. Vous aurez également besoin d'une couche de sable de nivellement de 1 pouce d'épaisseur. En règle générale, vous aurez besoin d'environ 1/3 autant de sable que de gravier, mesuré en volume cubique.

Nettoyez la zone à paver

Pour commencer, marquez le périmètre de la terrasse avec de la peinture de marquage. Enfoncez des piquets de jardin dans le sol juste à l'extérieur des marques de périmètre et attachez une ligne de maçon.

Lorsque vous déterminez la hauteur du patio, travaillez de la maison vers l'extérieur. Les pavés doivent s'éloigner de la maison avec une pente d'environ 1 pouce tous les 8 pieds, afin que l'eau puisse s'écouler. Marquez la hauteur sur les piquets et ajustez la ligne.

Utilisez une bêche et une pelle pour nettoyer l'herbe et la terre de la zone de travail. Vérifiez la profondeur et la pente par rapport à la ligne et au ruban à mesurer pour vous assurer de maintenir à la fois la profondeur et la pente appropriées.

Créez la base

Utilisez un râteau paysager pour aider à étendre le matériau de base du pavé à une profondeur de 4 pouces dans toute la zone de travail. Compactez la zone jusqu'à ce que vous ayez une base solide.

Utilisez un boyau d'arrosage pour mouiller légèrement la base du pavé afin de la rendre plus solide. Gagnez du temps lorsque vous travaillez sur une grande surface en utilisant un compacteur à plaque, une machine qui comprime le gravier et différents types de sols.

Versez le sable sur la zone, puis faites glisser une planche de 2 x 4 pieds sur la surface pour lisser et niveler la couche de sable. Vérifiez-la avec un niveau.

Placez les pavés

La prochaine étape consiste à poser les pavés. À partir d'un coin, disposez les pavés un à un. Lors de la mise en place des pierres, placez-les directement dans le sable et ajustez-les bien ensemble. Assurez-vous de ne pas traîner les pavés sur le sable et de ne jamais vous appuyer sur un pavé en place. Continuez jusqu'à ce que tous les pavés soient en place.

Étendez du sable à pavé

Étalez une légère couche de sable fin sur toute la surface. Utilisez un balai-brosse pour balayer le sable dans les interstices entre les pavés et faites passer le compacteur à plaque sur la surface du patio. Ajoutez une autre fine couche de sable et utilisez le balai-brosse pour l'étaler sur le patio. Exécutez le compacteur à plaque sur la zone une dernière fois.