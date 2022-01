Installation de toiture : quel revêtement choisir ?

La toiture est aussi importante que la fondation de votre maison ou de votre bâtiment. Elle joue un rôle clé dans la sécurité de votre famille et de vos biens contre les intempéries. Ce qui veut dire que la sécurité de votre maison dépend en grande partie de votre choix de revêtement de toiture.

Avec un large éventail d'options de revêtements disponibles, il peut être difficile de choisir celui qui vous conviendra le mieux. Si vous vous demandez quel revêtement de toiture choisir, voici certains des points à considérer avant de prendre votre décision.

Le style de votre maison

Votre choix de revêtement de toiture dépendra en partie du style de votre maison. Par exemple, les bardeaux d'asphalte sont polyvalents et conviennent à presque tous les styles architecturaux, tandis que les toits en tôle peuvent mieux convenir sur une maison ancestrale. Quel que soit le revêtement que vous choisissez, assurez-vous qu'il s'harmonise avec le style de votre maison et la couleur des murs extérieurs.

Le type de toit

Un toit plat ne demandera pas du tout le même type de revêtement qu’un toit en pente. En effet, les toits plats sont pour la plupart recouverts de gravier ou d’une membrane élastomère ou de TPO. Les toits en pente peuvent être recouverts de bardeaux, de tôle, de tuiles, et autres.

Le coût du revêtement

Comme pour tout projet de rénovation, le budget dont vous disposez est à considérer lors du choix du revêtement de toiture. Le prix des revêtements variera selon le matériau, la marque et la qualité. Par exemple, les bardeaux d'asphalte sont généralement les moins coûteux, tandis que l'ardoise et la tôle sont beaucoup plus chers.

Les différents revêtements de toiture

En plus du prix qui peut influencer votre choix, vous devez considérez les avantages et inconvénients des différents revêtements de toiture. Voici les plus populaires :

Bardeaux d'asphalte : Le revêtement de toiture le plus couramment utilisé, les bardeaux d'asphalte sont économiques et faciles à installer. Ils sont également disponibles dans une grande variété de couleurs. Cependant, ils ont une durée de vie plus courte que les autres revêtements de toiture.

Tôle : Les toitures métalliques sont disponibles en une grande variété de couleur, sont très résistantes aux conditions climatiques extrêmes, en plus d’être parmi les revêtements de toiture les plus durables. Elles ont en revanche le désavantage d’être relativement chères.

La tuile d’ardoise : La tuile d’ardoise est offerte en quelques couleurs, et a le grand avantage d’être très durable, résistante au feu et recyclable. Tout comme la toiture métallique, le revêtement de tuiles d’ardoise est cher. De plus, il est lourd et nécessite souvent des travaux additionnels pour renforcer la structure du toit.

Pour les toits plats, vous aurez le choix entre différents types de membrane, dont la membrane élastomère et la membrane TPO, ainsi qu’au revêtement traditionnel pour toit plat qu’est le gravier combiné à l’asphalte. Mais de plus en plus de propriétaires optent pour la membrane élastomère car elle a plusieurs avantages : excellente imperméabilité, durable, et facile d’entretien.