Devoir accompli pour les Forces armées canadiennes

Les Forces armées canadiennes quittent le centre de vaccination de Saint-Georges aujourd'hui à la fin de la journée et se retireront de celui de Thetford le 30 janvier en fin de journée.

Cette vingtaine de militaires, une dizaine dans chacun des sites, déployée depuis le 8 janvier, ont permis d’augmenter la capacité de vaccination du CISSS de Chaudière-Appalaches, notamment pour l’administration des troisièmes doses, ont indiqué les autorités du réseau de santé régional.

Ces militaires ont été d’une grande aide aux équipes en place pour accueillir les personnes venant se faire vacciner, pour nettoyer et désinfecter certaines zones, pour valider l’identité des personnes et pour assurer une fluidité dans le processus de vaccination.

« Nous remercions sincèrement ces militaires pour leur aide lors de cette cinquième vague et qui sont venus en soutien à notre campagne de vaccination dans nos sites de Saint-Georges et de Thetford. Leur engagement et leur mobilisation ont été indéniables. Nous avons apprécié leur contribution significative à cet effet », a commenté Marie-Ève Tanguay, directrice de la vaccination et du dépistage de l’établissement.