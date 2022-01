Gopal Ducharme en est à la moitié de son parcours

Le randonneur Gopal Ducharme, originaire de Lac-Mégantic, a parcouru 222 kilomètres depuis dimanche dernier pour la réalisation de son projet « Un pas à la fois pour la prévention du suicide ».

Cela représente la moitié du parcours qu’il s’est établi entre Salaberry-de-Valleyfield et Québec, pour un total de 444 km en 14 jours.

La première semaine de marche a été rude pour Gopal. Il s’est arrêté hier soir à Sherbrooke pour passer une nuit dans un hôtel afin de se remettre sur pieds et de pouvoir reprendre son aventure aujourd'hui. Après une bonne nuit de sommeil, il avait rendez-vous au restaurant la Cage sportive qui organisait une levée de fonds pour la prévention du suicide. Sur place à midi, il a pu rencontrer des personnes qui le soutiennent et manger un bon repas. Nous avons pu échanger quelques mots avec lui par téléphone à ce moment-là.

« Je me sens super bien. Justement la première semaine a été difficile donc je sais ce qui m’attend et ce sera plus facile parce qu’il fera moins froid, ça sera moins exigeant. Le mental est là! »

Il parcourt une trentaine de kilomètres par jour en moyenne, 40 pour les journées les plus productives. Au bout de quelques jours, Gopal s’est départi de sa tente pour enlever du poids dans son sac à dos. « J’ai juste gardé la toile pour me faire un campement si jamais il neige », a-t-il expliqué.

Comme il le dit si bien et avec humour, il est certainement tombé sur la pire semaine de l’année. C’est donc le froid qui a été le plus difficile à gérer au cours de cette première partie du parcours. « Mercredi passé j’ai passé un bon 15 minutes à remettre en questions ce que je faisais. Le froid m’agressait, mes ampoules me faisaient mal, bref c’était le pire cette journée-là. »

Malgré les mésaventures de matériel ou d’itinéraire, le programme n’a pas changé. Gopal Ducharme doit arriver à Québec le 5 février, dernier jour de la Semaine pour la prévention du suicide.

« Je suis en top shape, on repart et let’s go, pleins de kilos ! »

Cette aventure s’accompagne d’une levée de fonds pour des organismes qui travaillent à la prévention du suicide. La collecte et les aventures de Gopal se trouvent sur la page Facebook Les accros au plein air. Il y a présentement plus de 7 300 $ amassés pour un objectif de 40 000 $.