Partage au Masculin tend la main à tous les hommes « à boutte de la COVID »

En ces temps difficiles et dans le cadre de la Semaine de la prévention du suicide, l'organisme Partage au Masculin lance un appel en incitant tous les hommes « à boutte de la Covid », quelle que soit leur croyance et opinion à propos de la crise actuelle, à sortir du silence et de la solitude et à utiliser les ressources d’aide.

L’organisme pour sa part offre des services gratuits en individuel ou en groupe, des Cafés-discussion mensuels et des ateliers en ligne.

La situation que nous vivons génère de la souffrance, de l’anxiété, de la colère, des conflits dans les familles, de l’exclusion sociale, de la détresse psychologique. Partage au Masculin veut faire partie de la solution.

Guy Dubé, le directeur général, a déclaré : « Nous pratiquons depuis plus de 26 ans l’accueil inconditionnel des hommes qui viennent recevoir de l’aide chez nous, sans jugement, quelle que soit leur origine, leur religion, leurs croyances, leur appartenances politiques, la couleur de leur peau ou leur orientation sexuelle. Ce n’est pas de notre ressort de dire aux gens quoi penser et quoi faire. Notre devoir est d’aider. Nous avons l’ambition que chacun puisse se sentir accueilli chez nous tel qu’il est dans le respect mutuel et être ainsi accompagné vers son mieux-être. »

Fondé il y a 27 ans, Partage au Masculin compte neuf points de services en Chaudière-Appalaches. Plus de 700 hommes font appel au groupe chaque année. On peut rejoindre l’organise par téléphone ou par internet.