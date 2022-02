Spécialiste en réparation de fondation à Gatineau

Avec le temps, il peut arriver que la fondation de votre maison se fissure. Il s’agit d’ailleurs d’un problème commun aux habitants de Québec. En effet, le contexte météorologique du Canada est tel que les solages sont généralement soumis à des facteurs qui mettent en péril les fondations. Heureusement, vous pouvez compter sur des entreprises telles que VOPAA INC. pour profiter d’une réparation rapide et qualitative à Gatineau. Découvrez ci-dessous plus d’informations sur le sujet.

Qu’est-ce qu’une fissure de fondation ?

Avant de vous parler des possibilités de réparation, nous allons d’abord définir ce qu’est une fissure de fondation. Il s’agit en effet d’une rupture du matériau sur sa longueur, suivant en général un tracé en zigzag. Selon le cas, la fissure peut se développer sous différentes grosseurs, longueurs et à n’importe quel endroit de la fondation.

De façon générale, on distingue deux types de fissures de fondation qu’il faut comprendre pour savoir la conduite à tenir.

Les fissures actives à Gatineau

Ce sont les fissures les plus dangereuses et les plus fréquentes. Elles sont généralement dues au gel, à l’affaissement du sol ou à un mauvais drainage. Peu importe l’origine de la fissure, il est indispensable de faire une réparation rapide et complète afin d’éviter les complications. Pour ce faire, vous pouvez contacter les experts de VOPAA INC. qui garantissent une réparation de qualité irréprochable.

Les fissures passives à Gatineau

Contrairement aux fissures actives, les fissures passives ne sont pas si graves. Selon le diagnostic, un simple rebouchage peut suffire pour rectifier le tir. Cependant, il est fortement recommandé de surveiller la fondation de près afin de détecter les nouvelles fissures pour les réparer très rapidement.

Comment un mur de fondation se fissure-t-il ?

Afin de faire face efficacement aux fissures de fondation, il est important de savoir comment ce phénomène se produit. En effet, la technique de réparation à adopter dépendra essentiellement de l’origine de la fissure. Les techniciens de VOPAA INC. le savent. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils effectuent d’abord un diagnostic pour identifier les causes fissure de fondation.

Il existe différents types d’éléments susceptibles de provoquer la fissure de la fondation d’une habitation. Parmi les facteurs les plus courants, nous pouvons citer :

La force du gel ;

La mauvaise qualité du béton utilisé ;

La mauvaise portance du sol ;

Le vieillissement naturel de la fondation.

La force du gel

Souvent sous-estimé par les propriétaires, le gel possède une grande force qui peut compromettre la solidité d’un bâtiment. Au Canada, la plupart des fondations sont victimes de ce problème. Naturellement, le sol contient de l’eau qui prend de l’expansion à l’arrivée de l’hiver. Dans une maison où le système de drainage n’est plus efficace, l’expansion de l’eau sous forme de glace à côté de la fondation exerce une forte pression sur le béton. Si rien n’est fait dans les plus brefs délais, ce matériau peut finir par céder.

Afin d’éviter cette situation, il est conseillé d’accorder une attention particulière aux sorties de gouttières. Elles doivent avoir des pentes positives et être le plus loin possible des murs. En outre, vous devez vous assurer que le système de drainage est efficace pour empêcher l’impact négatif d’une gouttière dirigée directement sur le mur de fondation.

La mauvaise qualité du béton

Lorsqu’une fondation est construite avec du béton, il est important de s’assurer de la qualité du matériau utilisé. Dans les normes, le béton destiné à soutenir un immeuble ou une maison doit être suffisamment résistant à la compression. Si ce n’est pas le cas, il est évident qu’une fissure va survenir peu de temps après la construction. C’est pour éviter ce problème que les experts recommandent une résistance MPA d’au moins 20 pour le mur et la semelle de fondation. Quant aux surfaces soumises au cycle du gel et de dégel, la résistance MPA recommandée est 32.

La mauvaise portance du sol

Le saviez-vous ? Tous les types de sols n’ont pas le même degré de stabilité. Au Canada, certains sols sont plus stables que d’autres. Le constat fait au cours de ces dernières années, est que de plus en plus d’immeubles et de résidences sont érigés sur des sols caractérisés par une faible portance. Il s’agit pourtant de sols inadéquats pour supporter un grand poids. Vous pouvez compter sur VOPAA INC. pour la réparation des fissures sur la fondation de votre habitation à Gatineau et ses environs.

Le vieillissement normal de la fondation

Au fil du temps, il est normal qu’une fondation se dégrade, surtout si elle est exposée à des conditions climatiques extrêmes. Comprenez donc que la fondation de votre maison finira par se fissurer, peu importe la qualité du matériau utilisé. Même si le solage est fait avec le meilleur béton du monde, ne soyez pas surpris de constater plus tard des fissures au niveau de fondation de votre habitation. Certes, il n’existe aucune solution pour empêcher ce problème. Cependant, vous pouvez réduire l’ampleur des fissures en optant pour une canalisation efficace et une bonne protection étanche pour la fondation.

En résumé, une fissure de fondation survient généralement peu de temps après la construction d’un bâtiment. Il s’agit d’une véritable source d’inquiétude pour la plupart des propriétaires au Canada. Heureusement, il est possible de compter sur les techniciens de VOPAA INC. pour rectifier rapidement le tir. N’hésitez donc pas à contacter cette entreprise afin de profiter de sa réactivité et de son expertise.