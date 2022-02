Un troisième Tricot-Don pour les patients en oncologie

Dans le cadre du 3e Tricot-Don, plus de 80 « tricoteuses de cœur » vont se mettre à l'action afin de soutenir les personnes qui sont traitées en oncologie à l’Hôpital de Saint-Georges.

« Ensemble, en collaboration avec la Fondation Santé Beauce-Etchemin, nous tricoterons une centaine de tuques que nous remettrons fièrement d’ici peu. Évidemment, en raison du contexte actuel, nous ne pouvions pas nous rassembler comme avant. Alors, chaque dame est passée récupérer son matériel et tricote chez elle. Il fallait s’adapter à la situation », d'expliquer Nathalie Poulin, l’instigatrice de l’événement et propriétaire de Créations L’artis-Anna.

Mario Beaudoin explique qu’au moment où la fondation a signifié avoir besoin d’aide pour financer le coût de la laine, les partenaires habituels ont répondu sans hésiter à l’appel.

« Qui n’a pas, dans sa famille ou ses amis, quelqu’un qui a été, est ou sera atteint du cancer ? Ça touche vraiment tout le monde », a-t-il précisé, lui-même faisant partie des partenaires.

Pour la directrice de la FSBE, Luce Dallaire, chacune de ces tuques procurera un confort physique indéniable, mais elle sera aussi gage d’empathie, de chaleur humaine et de solidarité envers chaque personne malade qui lutte contre le cancer. « Quelle fabuleuse générosité de cœur, que de dévouement et tout ça, livré à temps pour la Saint-Valentin ! Sincère merci et félicitations à chacune des « tricoteuses de cœur », aux fiers partenaires et à Nathalie, l’organisatrice. Admettons-le, prendre soin des nôtres fait du bien ! »